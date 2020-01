Ondanks brandhaarden gaat Tour Down Under voorlopig door maandag 6 januari 2020 om 14:12

Australië wordt momenteel geteisterd door bosbranden. De wielerwedstrijden die er de komende periode in het land staan gepland gaan voorlopig echter nog gewoon door. Dit hebben de organisaties van de Tour Down Under en de Australische kampioenschappen op de weg laten weten.

In een statement laat de Tour Down Under weten dat er druk wordt overlegd met lokale autoriteiten. De insteek is dat zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd zoals gepland doorgang kunnen vinden. “We werken nauw samen met de Adelaide Hills Council, hulpdiensten en de gemeenten en we zullen de situatie blijven monitoren. Zoals altijd staat de veiligheid en de gezondheid van iedereen die betrokken is bij de Tour Down Under voorop”, zegt de organisatie.

De Santos Tour Down Under begint van 16 tot en met 19 januari met de vrouwenwedstrijd. De mannen rijden op de slotdag van de vrouwenkoers een criterium. De 21ste zullen ook zij aan hun de Tour Down Under beginnen.

De Australische wegkampioenschappen staan van acht tot en met twaalf januari op de kalender. Ook deze wedstrijden gaan voorlopig nog door. “Cycling Australia en de organisatoren hebben regelmatig contact met brandweer, politie en de gemeente Ballarat over de branden in de regio, de luchtkwaliteit en de weersverwachting”, schrijft de organisator. Voorlopig heeft het nog niet tot een afgelasting geleid.