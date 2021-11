Omstreden arts Bernard Sainz riskeert gevangenisstraf van twee jaar

Bernard Sainz hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. De inmiddels 78-jarige Fransman, binnen de wielerwereld ook wel bekend als ‘dokter Mabuse’, riskeert een gevangenisstraf vanwege het illegaal uitoefenen van het beroep van arts en apotheker en het aanzetten tot dopinggebruik.

Mabuse komt niet meer in aanmerking voor een voorwaardelijke gevangenisstraf, aangezien hij in het verleden al twee keer werd veroordeeld voor het overtreden van de antidopingwetgeving in het professionele en amateurcircuit. Naast een (mogelijke) gevangenisstraf van twee jaar zal hij wellicht ook een boete van 30.000 euro moeten betalen. De procureur voor de correctionele rechtbank van Parijs vraagt tevens een definitief beroepsverbod voor de veelbesproken Sainz.

De Fransman verwierf vooral bekendheid vanwege zijn beruchte samenwerking met wijlen Frank Vandenbroucke. Mabuse werkte in het verleden naar eigen zeggen ook samen met andere grote renners, zoals tweevoudig Tourwinnaar Bernard Thévenet. De controversiële dokter hield zich ook bezig met de paardensport en koos als arts vaak voor alternatieve methodes en behandelingen.

Op 17 januari 2022 volgt er een definitieve uitspraak in de zaak-Sainz.