Omloop van het Houtland rekent op minstens drie WorldTour-teams zaterdag 11 juli 2020 om 14:58

De Omloop van het Houtland heeft van het organiserend comité groen licht gekregen voor de 74ste editie op 23 september. Met Jumbo-Visma, Team Sunweb en Lotto Soudal op de startlijst kan de organisatie al rekenen op de aanwezigheid van minstens drie WorldTour-teams.

Kans bestaat dat nog enkele WorldTour-teams aan de startlijst worden toegevoegd van de wedstrijd die een dag na het BK in Anzegem wordt verreden. “Of dat er nog meer worden, zal de toekomst uitwijzen. Alles moet immers financieel haalbaar blijven, maar ons deelnemersveld zal er zoals steeds wel zeer mooi uitzien. Zeker nu de teams weten dat onze wedstrijd plaatsvindt”, aldus organisator Wim Deblaere in Het Nieuwsblad.

Het parcours zal in deze nieuwe editie niet op de schop gaan. “Het parcours blijft, met uitzondering van enkele plaatsen waar er wegenwerken zijn, zo goed als hetzelfde. Het is vooral een opluchting dat we ons voorbereidend werk kunnen afmaken”, eindigt hij.

Vorig jaar bleek de Duitser Max Walscheid de beste te zijn in Lichtervelde, voor Dries De Bondt en Taco van der Hoorn.