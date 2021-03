Omloop der Kempen verplaatst naar juli

De SIMAC Omloop der Kempen is van het voorjaar naar de zomer verplaatst. De eendagskoers rond Veldhoven, die deel uitmaakt van de Topcompetitie, kon op de geplande datum 16 mei niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Nu staat de wedstrijd voor 4 juli gepland.

De Omloop der Kempen kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. In eerste instantie werd nog gezocht naar een nieuwe datum, maar die werd niet gevonden. Daarna werd de focus verlegd naar 2021. Oorspronkelijk stond de wedstrijd gepland voor zondag 16 mei, maar door de geldende coronamaatregelen bleek dat niet haalbaar. Na overleg met de gemeente, de provincie, de KNWU en de politie, kondigde de organisatie aan dat we koers is verplaatst naar zondag 4 juli. Een dag eerder vindt de vrouwenkoers plaats.

“Met ruim zeventig jaar historie doe je er als organisatie alles aan om samen met alle betrokken partijen een mogelijkheid te vinden om zo’n mooie koers op een veilige manier te laten doorgaan. Alle seinen staan nu op groen voor het eerste weekend van juli. Op zaterdag staan de vrouwen aan de start in Veldhoven voor een rit over ruim 120 kilometer. Op zondag is het tijd voor de mannen. Zij rijden op 4 juli dan hun Topcompetitiewedstrijd over bijna 200 kilometer door de Brabantse Kempen”, aldus de Omloop der Kempen.

In 2019 bezorgde René Hooghiemster zijn ploeg Alecto een emotionele overwinning in de Omloop der Kempen. De ervaren renner kwam na 186 kilometer solo aan in Veldhoven, de eerste zege van het team sinds het overlijden van Robbert de Greef.