dinsdag 14 november 2023 om 13:10

Mannenklassieker Omloop der Kempen krijgt UCI-status

De mannenklassieker van de Omloop der Kempen doet in 2024 een stapje omhoog naar het UCI-niveau. De wedstrijd, die volgend jaar voor de 75ste keer georganiseerd wordt, krijgt een 1.2-status. Dat meldt de organisatie op haar site.

De Omloop der Kempen vindt plaats in het weekend van 25 en 26 mei. Op zaterdag rijden de vrouwen, op zondag de mannen. De vrouwenwedstrijd had in 2022 ook al een 1.2-status.

“Met ons jubileum in het vooruitzicht vonden we dat naast de Omloop der Kempen voor vrouwen, ook onze mannenkoers weer naar een internationaal niveau moest”, vertelt koersdirecteur John van den Akker. “Door de stap naar het UCI 1.2-niveau, kunnen onze Nederlandse wielertalenten zich meten met hun internationale concurrenten. We verwachten daarom bij de 75e editie weer teams uit heel Europa en zelfs daarbuiten te kunnen verwelkomen in Veldhoven en de Kempen.”

Vorig jaar werd de mannenwedstrijd – toen nog een nationale klassieker – gewonnen door Coen Vermeltfoort. De renner van VolkerWessels was in een massasprint te snel voor Jesper Rasch en de Amerikaan Brody Mcdonald.