Olympische wielrenners Nieuw-Zeeland krijgen voorrang bij coronavaccinatie

De Nieuw-Zeelandse wielrenners die komende zomer het land zullen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio, zullen voor vertrek naar de Japanse hoofdstad worden gevaccineerd tegen COVID-19. Hiertoe heeft de Nieuw-Zeelandse regering besloten.

De Olympische Spelen worden door minister Chris Hipkins omschreven als een evenement waarbij de belangen van het land worden vertegenwoordigd, een voorwaarde voor de vervroegde vaccinatie. “Het spreekt voor zich dat olympiërs en sportploegen die naar een belangrijk toernooi gaan aan die criteria voldoen.”

“De sporters zullen wel zelf een aanvraag moeten doen om gevaccineerd te worden. Secretaris-generaal Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelands olympisch comité noemt het een ‘zeer positieve en belangrijke stap met het oog op de veiligheid van onze atleten’.

Nederlandse sporters zijn nog in afwachting van een besluit over een vervroegde vaccinatie. Sportkoepel NOC*NSF is in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de mogelijkheid de olympiërs voor vertrek naar Tokio te vaccineren. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) deed in januari reeds een oproep aan landen om atleten zo snel mogelijk te laten vaccineren.