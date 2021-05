Olympische wegploeg bij de mannen bekend

Bondscoach Koos Moerenhout heeft zijn selectie voor de wegwedstrijd (24 juli) en de individuele tijdrit (28 juli) op de Olympische Spelen van Tokyo gereed. Tom Dumoulin komt in beide onderdelen uit, terwijl ook Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik voor de wegwedstrijd zijn voorzien. Havik combineert zijn optreden in de wegwedstrijd met zijn plek op de madison op de baan.

Moerenhout hield in de afgelopen periode van inactiviteit contact met Tom Dumoulin over zijn eventuele olympische ambities. Onlangs kreeg hij van de Limburger de bevestiging dat hij graag voor zijn land wil uitkomen in Tokyo. “In Nederland beschikken we over een aantal sterke tijdrijders, maar de klasse die Tom op dit onderdeel al tentoon spreidde is van een uitzonderlijk niveau. Daarbij denk ik aan zijn optreden op de vorige Olympische Spelen, maar ook aan de wereldtitel die hij in 2017 (Bergen) behaalde. Tom Dumoulin heeft aangegeven met ambities te starten in de tijdrit en de wegwedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat hij zich – samen met zijn ploeg – optimaal zal voorbereiden. De concurrentie op de Olympische Spelen zal groot zijn, maar we gaan met Tom voor het hoogst mogelijke resultaat.”

In de wegwedstrijd start de ploeg ook met ambities. “Ik denk dat we niet over een uitgesproken topfavoriet beschikken, maar dat we wel degelijk hoge ogen kunnen gooien met sterke renners als Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin en Dylan van Baarle.” Zoals eerder gemeld is er door de inzet van een extra baansprinter één plaats in de wegploeg ingeruimd voor een baanrenner. De keus is op Yoeri Havik gevallen. “Ik denk dat we die vijfde plek met het beschikbare potentieel ook anders hadden kunnen invullen, maar het is een gegeven dat deze keuze gemaakt is in verband met de kansen op goud op de teamsprint. Ik ben ervan overtuigd dat Yoeri Havik een hem toebedachte rol prima kan invullen in de wegwedstrijd.”