Olympische Spelen: Twee wereldrecords op ploegachtervolging voor vrouwen

De Duitse vrouwen verbraken gisteren al het wereldrecord op de 4000 meter ploegachtervolging op de Olympische Spelen van Tokio, maar dat het nog sneller kon bleek wel vandaag. De Britse vrouwen hadden het record in de heats even overgenomen, maar Duitsland was nog sterker.

Eerst verbeterden de Britse vrouwen vandaag het wereldrecord naar 4:06,748 minuten. Daarmee waren Katie Archibald, Laura Kenny, Josie Knight en Elinor Barker zes tienden sneller dan het oude record dat Duitsland sinds gisteren in handen had.

De Duitse vrouwen moesten toen echter nog in actie komen. Ze gingen aanvankelijk gelijk op met het record van Groot-Brittanië, maar maakten in de slotfase het verschil. Uiteindelijk zetten Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger de klok stil op 4:06,166 minuten.

Later vandaag strijden Duitsland en Groot-Brittannië in een rechtstreeks duel tegen elkaar in de strijd om goud.