Olympische Spelen: Jan-Willem van Schip begint als tweede aan slotstuk omnium

Jan-Willem van Schip staat na twee onderdelen in het omnium, de vierkamp van het baanwielrennen, van de Olympische Spelen aan de leiding. Die plek deelt hij wel met twee concurrenten. De Nederlander sloeg zijn belangrijkste slag tijdens de temporace, waar hij een tactisch spel speelde en veel punten wist te sprokkelen.

In de eerste wedstrijd van het omnium, dat was de scratch, werd Van Schip derde. Hij schoof mee in een aanval en pakte met een groepje een rondje op de rest van het veld. Matthew Walls uit Groot-Brittannië won de scratch, voor de Fransman Benjamin Thomas en Van Schip.

Tijdens de temporace, het tweede onderdeel, pakte de Schalkwijker uit. Opnieuw plaatste hij een aanval met een groepje, maar omdat hij telkens ‘wachtte’ met aansluiten bij het peloton bleef hij punten sprokkelen. Elke ronde lagen er namelijk punten voor de eerste renner in koers; tien keer was dat Van Schip. Vlak voor het einde sloot hij dan toch aan bij de rest, waardoor hij ook nog eens 20 punten opraapte voor het pakken van een ronde.

Drie renners aan de leiding

Omdat Thomas opnieuw tweede werd en Walls als derde eindigde in de temporace, staan de drie gezamenlijk bovenaan in het klassement na twee onderdelen. Van Schip, Thomas en Walls hebben elk 76 punten verzameld. Niklas Larsen (Denemarken) is vierde met 62 punten, Kenny De Ketele (België) is zevende met 48 punten.

Later vandaag worden nog de afvalkoers en de puntenkoers verreden in Tokio. Na het vierde onderdeel worden de medailles verdeeld. (donderdag 5 augustus, 09.59 uur)

Update 10.35 uur: Van Schip begint als tweede aan laatste onderdeel

Het derde onderdeel van het omnium is gewonnen door Elia Viviani. Hij wist in een spannende afvalkoers de Brit Matthew Walls te verslaan. Jan-Willem van Schip werd vierde. Omdat Walls langer standhield, is de Brit met 114 de nieuwe leider in het klassement voor de laatste puntenkoers. Van Schip is tweede met 110 punten, Benjamin Thomas is derde met 106 punten.

Later op de donderdag is het puntenkoers, het laatste onderdeel van het omnium. Daar zijn bij de tussensprints punten te verdienen, alsook aan de finish en bij het pakken van een ronde op de concurrentie. (donderdag 5 augustus, 10.35 uur)