Olympische Spelen: Shanne Braspennincx zevende in kwalificatie sprinttoernooi

Kersvers olympisch Keirin-kampioen Shanne Braspennincx heeft op de Spelen van Tokio de zevende tijd gereden in de kwalificatie van het sprinttoernooi. Over de 200 meter met vliegende start deed de Nederlandse 10,479 seconden. In de eerste ronde is Shanju Bao haar tegenstander.

Voor Braspennincx is de individuele sprint haar derde en laatste onderdeel op de Spelen in Tokio. Op de eerste dag van de olympische baannummers greep ze samen met Laurine van Riessen net naast de medailles, met een vierde plek op de teamsprint. Gisteren veroverde de 30-jarige renster verrassend goud op de Keirin en daarmee werd ze de opvolger van Elis Ligtlee die in Rio in 2016 Nederland goud bezorgde op dit onderdeel.

Ook Van Riessen stond op de startlijst voor het sprinttoernooi. De oud-schaatster kwam tijdens het Keirin-toernooi echter hard ten val, waarbij zij zwaar geblesseerd raakte. Ze hield aan de val meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een longkneuzing op.