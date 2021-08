Olympische Spelen: Shanne Braspennincx in zestiende finale tegen Zhong

Shanne Braspennincx is heeft probleemloos de zestiende finales van het sprinttoernooi gehaald op de Olympische Spelen van Tokio. Ze versloeg Shanju Bao in de eerste ronde en ontmoet nu Tianshi Zhong.

Eerder vandaag kwam Braspennincx al in actie in de kwalificatie van het sprinttoernooi. Daarin reed zij de zevende tijd. Over de 200 meter met vliegende start deed de Nederlandse, gisteren winnares van goud op de Keirin, 10,479 seconden.

De zestiende finales van het sprinttoernooi staan voor 11.06 uur (18.06 uur Japanse tijd) op het programma.