Olympische Spelen: Nederland rijdt tegen Polen in eerste ronde teamsprint

De Nederlandse sprintploeg heeft zich als snelste geplaatst voor de eerste ronde van de teamsprint op de Olympische Spelen van Tokio. Daarin komt de ploeg van bondscoach Hugo Haak uit tegen Polen.

Voor de Nederlandse baanrenners begon het onderdeel teamsprint met de kwalificaties. Aan de hand van de uitslag van de tijden die de ploegen daar reden, werden de heats in de eerste ronde bepaald. Nederland, met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli, zetten de snelste tijd op de klokken met 42,134 seconden. Daarmee waren zij een tiende sneller dan de nummer twee, Groot-Brittannië.

De eerste ronde van de teamsprint staat voor 9.50 uur (16.50 uur Japanse tijd) op het programma. Daarin wisselt Nederland normaal gesproken Büchli voor Jeffrey Hoogland op positie 3. Hoogland toonde eerder al aan de beste optie te zijn voor die plek en bondscoach Haak, die zijn ploeg via een trainingskamp in Grenchen voorbereidde op Tokio, hoopt met deze wissel ‘redelijk veel winst te kunnen pakken op het herstel tussen de ritten in. “Vooral ten opzichte van de concurrentie.”

Uitslag kwalificatie teamsprint (m)

1. Nederland – 42,135s

2. Groot-Brittannië – 42,231s

3. Australië – 42,371s

4. Frankrijk – 42,722s

5. Nieuw-Zeeland – 43,066s

6. ROC – 43,097s

7. Duitsland – 43,140s

8. Polen – 43,516s