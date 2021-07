Olympische Spelen: INEOS Grenadiers heeft dertien renners in Tokio, Astana met elftal

Tijdens de Olympische Spelen nemen de beste sporters uit alle landen van de wereld het tegen elkaar op, zo ook bij het wielrennen. De wielerploegen staan hun renners af aan de nationale comités, die de sporters dan weer naar Tokio sturen. Wie nu een tegenstander is, kan zomaar je eigen ploeggenoot zijn. En gaan die ploegbelangen nog een rol spelen? WielerFlits zet alle renners en hun ploegen op een rijtje.

Wat meteen opvalt is dat INEOS Grenadiers liefst dertien renners afvaardigt tijdens de olympische wegwedstrijd. Onder hen drie Britten, twee Australiërs, twee Ecuadorianen, een Costa Ricaan, een Nederlander, een Ier, een Pool, een Italiaan en een Rus. De Britse ploeg is daarmee hofleverancier bij de mannen in Tokio. Astana-Premier Tech is een goede tweede met een elftal aan renners, waaronder drie Spanjaarden en de volledige Kazachse ploeg.

Daarna volgen Trek-Segafredo en UAE Emirates met elk zeven renners en BikeExchange, BORA-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step met zes coureurs uit hun ploeg. Jumbo-Visma ‘start’ met vijf renners in Tokio en Team DSM met een kwartet. Naast Jumbo-Visma is er nog een Nederlandse ploeg die een renner afvaardigt: BEAT Cycling heeft Yoeri Havik, die ook op de baan uitkomt, aan het vertrek.

Overzicht

INEOS Grenadiers (13)

Andrey Amador

Dylan van Baarle

Richard Carapaz

Rohan Dennis

Eddie Dunbar

Tao Geoghegan Hart

Michal Kwiatkowski

Gianni Moscon

Jhonatan Narvaez

Richie Porte

Pavel Sivakov

Geraint Thomas

Adam Yates

Astana-Premier Tech (11)

Stefan De Bod

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Dmitriy Gruzdev

Hugo Houle

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Merhawi Kudus

Alexey Lutsenko

Vadim Pronskiy

Aleksandr Vlasov

Trek-Segafredo (7)

Giulio Ciccone

Kenny Elissonde

Amanuel Ghebreigzabhier

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Michel Ries

Toms Skujins

UAE Emirates (7)

Ryan Gibbons

Marc Hirschi

Rafal Majka

Brandon McNulty

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Alexandr Riabushenko

BikeExchange (6)

Esteban Chaves

Luke Durbridge

Lucas Hamilton

Christopher Juul-Jensen

Tanel Kangert

Simon Yates

BORA-hansgrohe (6)

Maciej Bodnar

Emanuel Buchmann

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Juraj Sagan

Maximilian Schachmann

Deceuninck-Quick-Step (6)

João Almeida

Kasper Asgreen

Rémi Cavagna

Remco Evenepoel

Zdenek Stybar

Mauri Vansevenant

Bahrain Victorious (5)

Yukiya Arashiro

Damiano Caruso

Gino Mäder

Hermann Pernsteiner

Jan Tratnik

EF Education-Nippo (5)

Alberto Bettiol

Lawson Craddock

Sergio Higuita

Rigoberto Urán

Michael Valgren

Israel Start-Up Nation (5)

Patrick Bevin

Guillaume Boivin

Daniel Martin

Krists Neilands

Michael Woods

Jumbo-Visma (5)

Wout van Aert

George Bennett

Tom Dumoulin

Tobias Foss

Primož Roglič

Groupama-FDJ (4)

David Gaudu

Kevin Geniets

Stefan Küng

Attila Valter

Team DSM (4)

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Andreas Leknessund

Nicolas Roche

AG2R Citroën (3)

Benoît Cosnefroy

Michael Schär

Greg Van Avermaet

Cofidis (3)

Simon Geschke

Jesús Herrada

Guillaume Martin

Movistar (3)

Gregor Mühlberger

Nelson Oliveira

Alejandro Valverde

Androni Giocattoli-Sidermec (2)

Josip Rumac

Eduardo Sepúlveda

Delko (2)

Eduard-Michael Grosu

Evaldas Siskevicius

Elkov-Kasper (2)

Michael Kukrle

Michal Schlegel

Salcano Sakarya BB (2)

Elcin Asadov

Onur Balkan

Arkéa-Samsic (1)

Nairo Quintana

BEAT Cycling (1)

Yoeri Havik

Caja Rural-Seguros RGA (1)

Orluis Aular

Dukla Banska Bystrica (1)

Lukas Kubis

Ediciones Mar Costa (1)

Royner Navarro

Gazprom-Rusvelo (1)

Ilnur Zakarin

Groupement Sportif des Petroliers (1)

Azzedine Lagab

HKSI Pro Cycling Team (1)

Hiu Fung Choi

Kuwait Pro Cycling Team (1)

Polychronis Tzortzakis

L39ion of Los Angeles (1)

Eder Frayre

Omidnia Mashhad (1)

Saeid Safarzadeh

Panama es Cultura y Valores (1)

Christofer Robín Jurado

Sapura Cycling (1)

Ahmet Örken

Sidi Ali-Kinetik Sports (1)

Mohcine El Kouraji

SKOL Adrien Niyonshuti Academy (1)

Moise Mugisha

Spor Toto (1)

Anatoliy Budyak

Qhubeka NextHash (1)

Nic Dlamini

Uno-X Development Team (1)

Tobias Johannessen

Uno-X Pro Team (1)

Markus Hoelgaard

Utsunomiya Blitzen (1)

Nariyuki Masuda

Zonder ploeg (3)

Paul Daumont

Tristan de Lange

Peter Pruus