Olympische Spelen: Hoogland en Lavreysen simpel naar tweede dag sprinttoernooi

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben zich foutloos geplaatst voor de tweede dag van het sprinttoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. In de 1/16e finales wisten beide Nederlandse favorieten hun onderlinge duel te winnen, waardoor ze in de achtste finales staan.

De 28-jarige Hoogland was na de kwalificaties als eerste geplaatst en rekende in de eerste ronde vakkundig af met de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell. De tweede ronde was ook geen enkel probleem voor de coureur uit Nijverdal, die Stefan Boetticher uit Duitsland wist te verslaan.

Lavreysen (24) klokte in de kwalificatie dezelfde tijd als Hoogland, maar reed de laatste 100 meter van die ronde langzamer. Dat deerde hem in de eerste twee rondes niet. Achtereenvolgens gingen Muhammad Sahrom uit Maleisië en de Surinamer Jair Tjon en Fa over de knie bij de Brabander.

Donderdag staan de achtste finales en de kwartfinales gepland op het olympische sprinttoernooi, waarna vrijdag de halve finales en de finales op het programma staan in Tokio. Vanaf de kwartfinale gaat het om een best-of-three-serie. Omdat Hoogland en Lavreysen eerste en tweede zijn geworden in de kwalificaties, kunnen zij elkaar pas treffen in de finale.