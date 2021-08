Olympische Spelen: Hoogland en Lavreysen klokken dezelfde toptijd in kwalificatie

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben hun favorietenstatus in het sprinttoernooi op de Olympische Spelen waargemaakt in de kwalificaties. Beide Nederlanders klokten in Tokio de snelste tijd. Eerst zette Hoogland een 9,215 seconde (een olympisch record) op de borden over de 200 meter met de vliegende start. Meteen daarna reed Lavreysen éxact diezelfde tijd.

De eerste 24 renners van de kwalificatie hebben zich geplaatst voor de 1/32e finale, die vandaag ook nog verreden wordt in Japan. In die eerste ronde treft Hoogland, die op nog onduidelijke reden als nummer 1 is aangewezen ten opzichte van Lavreysen, de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell. Lavreysen neemt het op tegen Muhammad Sahrom uit Maleisië.

Bij winst in die directe confrontatie volgt voor de Nederlanders later vandaag nog de 1/16e finale. Donderdag staan de achtste finales en de kwartfinales gepland, waarna vrijdag de halve finales en de finales op het programma staan in Tokio.