Olympische Spelen: Chinese vrouwen verbreken eigen wereldrecord in de teamsprint

Ook in de teamsprint zagen we vanochtend een nieuw wereldrecord. De Chinese vrouwen plaatsten zich met een tijd van 31.804 seconden voor de finale. Daarmee verbraken ze hun oude wereldrecord.

In de finale nemen ze het op tegen Duitsland, dat met een tijd van 31.905 seconden ook sneller was dan het oude wereldrecord van 32.034 seconden.

Nederland kwam niet in de buurt van de tijden van de Chinezen en de Duitsers, maar Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen slaagden er wel in om tot twee keer toe het nationaal record (32.308 seconden) te verbeteren en mogen het zo in de strijd om het brons opnemen tegen de Russen.