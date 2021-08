Olympische Spelen: Braspennincx en Van Riessen grijpen naast medaille op de teamsprint

De Nederlandse vrouwen hebben net naast een medaille gegrepen op de teamsprint. In de strijd om het brons verloren zij van Rusland.

De gouden medaille ging naar China. In de finale bleef het Aziatische land Duitsland nipt voor. Eerder op de dag verbraken de Chinese vrouwen al hun eigen wereldrecord door een tijd van 31.804 seconden neer te zetten. In de finale doken zij opnieuw onder de magische grens van 32 seconden, maar een nieuw wereldrecord zat er niet in.

Nederlands record

Tot twee keer toe wisten Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen een nationaal record op dit onderdeel te rijden. In de kwalificatie kwamen ze met 32.465 seconden tot de derde tijd, waarna ze in de eerste ronde er nog een schepje bovenop deden om Polen te verslaan: 32.308 seconden.

Die tijd bleek niet voldoende om met China of Duitsland om de gouden medaille te strijden, en dus wachtte Rusland in de troostfinale. Daar waren de Nederlandse vrouwen niet in staat om het nationaal record scherper te stellen. Met 32.504 seconden kwamen ze niet aan de 32.252 seconden van Rusland.

Uitslag teamsprint vrouwen

China

Duitsland

Rusland

4. Nederland

5. Litouwen

6. Mexico

7. Polen

8. Oekraïne