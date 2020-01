Lasse Norman Hansen: “Goud pakken op de Madison en ploegachtervolging” woensdag 8 januari 2020 om 20:08

Lasse Norman Hansen is helder over zijn ambities op de Olympische Spelen in Tokio: op de baan telt alleen de gouden medaille op de ploegenachtervolging en de koppelkoers. “Ik zou mezelf voor de gek houden als ik niet zou denken dat we de topfavorieten zijn.”

Norman Hansen, op de weg koersend voor Alpecin-Fenix, werd acht jaar geleden in het London Velopark voor de eerste keer olympisch kampioen door op het omnium Bryan Coquard en Ed Clancy te verslaan. Vier jaar later, in Rio, stond de Deen wederom op het podium, toen hij derde werd op de ploegenachtervolging en het omnium. Deze zomer zet hij zijn jacht op olympische medailles voort in Tokio en de ambitie is twee gouden medailles.

“In zowel de koppelkoers als de ploegenachtervolging ga ik voor goud”, vertelde Norman Hansen aan de website Feltet.dk. “Een nieuwe deelname aan het omnium is nog onzeker, want ik weet nog niet of ik daar ga rijden of Niklas Larsen.” Larsen is normaal gezien een kandidaat om het omnium te rijden, maar de renner van Uno-X liep vorig jaar een gebroken been op. Daardoor miste hij een aanzienlijk deel van het baanseizoen.

Norman Hansen staat niet te springen om drie onderdelen te rijden in Tokio en hoopt dan ook dat zijn landgenoot op tijd hersteld is van zijn blessure. “Liever word ik gevrijwaard van het omnium, zodat ik me helemaal kan richten op de koppelkoers en de ploegenachtervolging. Mocht ik toch alle onderdelen moeten rijden, dan is het de keuze van Casper Jørgensen (de bondscoach). Maar het wordt moeilijk om de focussen op drie onderdelen.”

Hooggespannen verwachtingen

Op de ploegenachtervolging zijn de verwachtingen rond de nationale ploeg van Denemarken hooggespannen, ook al kampt het team met de afwezigheid van de geblesseerde Larsen. Ook moest Casper von Folsach pas op de plaats maken wegens hartproblemen, die hem dwongen zijn profcarrière abrupt af te breken. Normaal gesproken had de Deense renner dit seizoen, net als Larsen, bij Uno-X gereden.

Ik denk dat we met de achtervolgingsploeg harder kunnen rijden dan ooit op de Spelen, maar we kunnen op voorhand niet weten hoe sterk de andere landen gaan rijden”, zei Norman Hansen, die de olympische koppelkoers graag met Michael Mørkøv zou rijden. Aan zijn zijde werd hij in oktober nog Europees kampioen. “Michael is heel ervaren en hij weet altijd wat er gebeurt in de koppelkoersen. Ik zou mezelf voor de gek houden als ik niet zou denken dat we de topfavorieten zijn.”

De Olympische Zomerspelen in Tokio duren van 22 juli tot en met 9 augustus. De baanwedstrijden staan gepland van 4 tot en met 9 augustus.