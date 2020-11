Olympische baancoach Paul Manning stapt op bij Britse bond

Amper acht maanden voor de Olympische Spelen van Tokio moet de Britse bond op zoek naar een nieuwe coach voor de nationale duurrensters. De huidige coach, Paul Manning, is namelijk vertrokken, nadat hij meer dan tien jaar deel uitmaakte van de technische staf.

Manning won tijdens de Olympische Spelen van Peking (2008) samen met onder anderen Geraint Thomas en Bradley Wiggins de gouden medaille op de ploegenachtervolging in een wereldrecord. Na zijn carrière op de fiets voegde hij zich als coach bij de technische staf van de duurrensters. In die periode verbeterden de Britse rensters meermaals het wereldrecord op de ploegachtervolging en werden zowel in Londen als in Rio alle olympische duuronderdelen gewonnen.

In een verklaring in de Britse krant The Times geeft Manning geen reden op waarom hij de Britse ploeg verlaat. “Door mijn tijd als coach bij de Britse ploeg weet ik nu hoe het voelt om deel uit te maken van een hoogwaardige ploeg, die uitzonderlijk goed presteert. Ik zal voor altijd trots blijven op de prestaties waaraan ik heb bijgedragen. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg goed voorbereid verlaat voor het laatste zetje naar de Spelen van Tokio in 2021.”

De Britse bond ontsloeg eerder deze maand sprintcoach Kevin Stewart na ‘ernstig wangedrag’. Volgens de bond staat het ontslag van Manning los van dat incident.