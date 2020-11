Britse wielerbond ontslaat sprintcoach na ‘ernstig wangedrag’

De Britse wielerbond heeft coach Kevin Stewart de laan uitgestuurd. De oefenmeester, die aan het hoofd stond van het olympische sprintprogramma, is schuldig bevonden aan ernstig wangedrag, waaronder ongepaste relaties met atleten.

Stewart was er herhaaldelijk op gewezen dat zijn gedrag niet strookte met de gestelde normen en waarden. Het onderzoek dat uiteindelijk tot zijn ontslag leidde, bracht geen bewijs van een fysieke relatie tussen de oefenmeester en sporters van de Britse ploeg aan het licht. “Hoewel dit voor alle betrokkenen ongemakkelijk was, toont het de kracht aan van de processen die wij hebben bij zo’n voorval”, zegt performance director Stephen Park.

Via de Britse bond laat Stewart weten dat hij zijn excuses aan de Britse ploeg aanbiedt voor zijn acties. “Ik erken dat die niet acceptabel waren. Ik besefte me dat mijn acties mijn positie in het team onhoudbaar maakten.”

Olympisch sprintprogramma

Stewart leidde sinds vorig jaar het olympische sprintprogramma van de Britse mannen, nadat hij voordien een sleutelrol speelde bij het opleiden van sprinters. Daarbij had hij meerdere successen behaald met onder meer Jack Carlin, Ryan Owens en Joe Truman. In aanloop naar de Spelen van Tokio, die werden uitgesteld als gevolg van het coronavirus, werkte hij samen Jason Kenny en Phil Hindes.