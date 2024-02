donderdag 29 februari 2024 om 08:05

Olympisch kampioene Shanne Braspennincx (32) zet per direct punt achter carrière

Shanne Braspennincx stopt per direct met baanwielrennen. De 32-jarige baansprintster is – na een topsportcarrière van elf jaar – toe aan een nieuwe uitdaging. Braspennincx beleefde haar sportieve hoogtepunt op de Olympische Spelen van Tokio, met goud op de keirin.

“Na mijn gouden medaille op de keirin in Tokio was er weinig tijd om te reflecteren. Na de Spelen stonden het EK, WK en de Track Champions League alweer op het programma. Daarnaast heb ik ook samen met Jeffrey (partner Jeffrey Hoogland, red.) een huis gekocht en verbouwd en was ik bezig met het behalen van mijn master Managementwetenschappen”, legt Braspennincx uit op de site van de KNWU.

De motivatie om nog langer door te gaan, bleek er niet meer te zijn. “Ik reed bij trainingen en wedstrijden wel snelle tijden, maar had er minder plezier in. De afgelopen maanden heb ik van de KNWU de ruimte gekregen om goed te reflecteren. Ik merkte dat ik minder interne motivatie heb om die snelle tijden te rijden.”

De Nederlandse kende in 2015 haar internationale doorbraak met EK-brons op de keirin en de teamsprint. In 2015 was ze ook vicewereldkampioen op de keirin. Datzelfde jaar werd ze in de zomer echter getroffen door een hartinfarct tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten en moest ze worden geopereerd. Braspennincx kreeg een half jaar later toestemming haar carrière als baanwielrenster te vervolgen.

Fantastisch avontuur

Dit resulteerde in de daaropvolgende jaren nog in olympisch goud en twee Europese titels op de teamsprint en sprint in 2021. Ze kijkt dan ook tevreden terug op haar loopbaan. “Die gouden medaille van Tokyo is natuurlijk het meest tastbaar. Maar daarnaast kijk ik met een tevreden gevoel terug op alle momenten die ik samen met het team heb beleefd. De trainingen en wedstrijden. Steeds het beste uit jezelf willen halen, dat maakt het een mooie reis is geweest. Echt een fantastisch avontuur.”

“Ik weet nog niet wat ik nu ga doen, maar ik wil eerst deze deur sluiten, voordat ik aan een nieuw hoofdstuk ga beginnen. Ik laat het de komende periode op mij af komen.”