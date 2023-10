zondag 15 oktober 2023 om 15:03

Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer beste tijdrijdster in Chrono des Nations

Anna Kiesenhofer heeft de Chrono des Nations bij de vrouwen elite op haar palmares bijgeschreven. Het werd een spannende strijd, maar de Oostenrijkste hardrijdster trok uiteindelijk nipt aan het langste eind, ten koste van een landgenote.

In Les Herbiers kregen de vrouwen hetzelfde parcours als de jeugdcategorieën voorgeschoteld: een biljartvlak rondje van net iets meer dan 27 kilometer, met na 10 kilometer een tussenpunt in Saint-Paul-en-Pereds.

De ervaren Oekraïnse Valeriia Kokonenko mocht enige tijd op de hotseat plaatsnemen. De 33-jarige renster was vorig jaar al tweede in de Franse tijdritproef en had zo even uitzicht op een mooie overwinning. Echter moesten enkele grote namen dan wel nog finishen.

Daarbij vooral de twee Oostenrijkse topfavorieten. De olympische kampioene op de weg, Anna Kiesenhofer, ging als eerste over Kokonenko. Kiesenhofer was maar liefst 19 seconden sneller, en nam daarmee een serieuze optie op de overwinning.

Christina Schweinberger, de nummer drie van het EK tijdrijden, deed er nog alles aan om Kiesenhofer te onttronen. Maar haar landgenote was minder dan een seconde sneller. Voor de 32-jarige hardrijdster is het, na het NK in Oostenrijk en de Chrono de la Gatineau, de derde seizoenszege.