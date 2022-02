Olympia’s Tour presenteert parcours 2022: koninginnenrit met Col du VAM

De route van Olympia’s Tour 2022 is onthuld. Nadat organisator Courage Events eerder al bekendmaakte dat de vierdaagse zal beginnen in Hardenberg en ook Leek als etappeplaats fungeert, zijn nu ook de overige twee ritten gepresenteerd. De wedstrijd zal zich voornamelijk in Noord-Nederland afspelen en kent een koninginnenrit waarin de Col du VAM meermaals beklommen moet worden.

Olympia’s Tour duurt dit jaar van 17 tot en met 20 maart. Op dag één staan er twee etappes op het programma. Er wordt ’s ochtends begonnen met een ploegentijdrit in Hardenberg, waarna ’s middags een korte etappe van en naar diezelfde stad verreden wordt.

Daags daarna volgt een onderneming van 173 kilometer door Drenthe, van Westerbork naar Wijster. In de finale van deze koninginnenrit rijden de renners vijf keer een veertien kilometer lange omloop met daarin twee beklimmingen van de Col du VAM. Hierna volgt een etappe van 182 kilometer door Groningen, waarbij Leek zowel start- als finishplaats is. Aangezien de route gelijk is aan die van de Amysoft Ronde van Groningen, kunnen er waaiers verwacht worden.

Op de slotdag wordt dan weer teruggekeerd naar Drenthe. De wedstrijd wordt namelijk afgesloten met een 173 kilometer lange rit tussen Assen en Assen, die over hetzelfde parcours gaat als dat van de Dorpenomloop door Drenthe. In deze afsluiter kan nog het nodige gebeuren, want de Drentse keien worden niet gemeden.

Etappeschema Olympia’s Tour 2022

17/03 – Etappe 1: Hardenberg-Hardenberg (10 km, TTT)

17/03 – Etappe 2: Hardenberg-Hardenberg (77 km)

18/03 – Etappe 3: Westerbork-Wijster (173 km)

19/03 – Etappe 4: Leek-Leek (182 km)

20/03 – Etappe 5: Assen-Assen (165 km)