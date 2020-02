Olympia’s Tour heeft etappeschema 2020 rond woensdag 12 februari 2020 om 10:45

De renners die dit jaar meedoen aan Olympia’s Tour weten waar ze aan toe zijn: de gerenommeerde etappekoers heeft namelijk alles etappes bepresenteerd. Als laatste ontvouwde de organisatie de startplaats van de ronde. Dit jaar begint Olympia’s Tour met een ploegentijdrit in Hardenberg. Daar kunnen de eerste verschillen voor het klassement worden gemaakt.

Hardenberg ontving de afgelopen jaren ook al regelmatig een etappe in de Nederlandse rittenkoers, die dit jaar terugkeert op de internationale kalender. Koersorganisator Thijs Rondhuis is blij met het parcours van de Door de verschuiving van oktober naar maart hebben we slechts vier maanden de tijd gehad om een etappeschema in elkaar te zetten. Ik ben er trots op dat dit ook nog eens met een erg mooi en ook gevarieerd etappeschema is gelukt.”

“Met de ploegentijdrit in Hardenberg kunnen teams direct laten zien wat ze in de breedte deze week waard zijn. Met de VAM-berg hebben we een selectieve etappe waar de renners zelf kunnen bepalen of ze het verschil gaan maken. De etappes in de gemeenten Steenwijkerland, Beuningen en Berkelland gaan door prachtige landschappelijke gebieden en staan garant voor de waaieretappes die Olympia’s Tour kenmerken. Samen met de etappegemeenten, comités, de politie en een prachtig deelnemersveld hebben we Olympia’s Tour terug op het niveau waar we het graag willen hebben.

Olympia’s Tour 2020 (18-22 maart)

Etappe 1: TTT Hardenberg – Hardenberg (9,8 km)

Etappe 2: Wijster – VAM-Berg (167 km)

Etappe 3: Blokzijl – Steenwijkerwold (143 km)

Etappe 4: Beuningen – Beuningen (137 km)

ETappe 5: Borculo – Borculo (161 km)