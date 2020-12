Olympia’s Tour en Healthy Ageing Tour tegelijk in maart

Olympia’s Tour en de Healthy Ageing Tour worden volgend seizoen verreden in maart. Organisator Courage Events heeft besloten om de rittenkoers voor mannen en de rittenkoers voor vrouwen van 9-12 maart te organiseren.

“Wij realiseren ons goed dat er op dit moment geen honderd procent zekerheid is om dit voorjaar een etappewedstrijd te laten verrijden”, zegt organisator Thijs Rondhuis. “Teams zijn er echter niet bij gebaat dat alle organisatoren hun wedstrijd naar het najaar verhuizen. We gaan er alles aan doen om in wedstrijdaanbod te voorzien op het moment dat er weer gereden kan worden.”

Courage Events was in afgelopen seizoen ook al betrokken bij de organisatie van het NK wielrennen rond de VAM-berg. Ook met Olympia’s Tour en de Healthy Ageing Tour wil Rondhuis een coronaproof parcours uitzetten. “Er kan worden gekozen voor locaties waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om in de huidige omstandigheden wielerwedstrijden mogelijk te maken. Zo profiteren beide evenementen optimaal van elkaar”, vertelt hij.

Olympia's Tour heeft met dinsdag 9 t/m vrijdag 12 maart een nieuwe plek op de wielerkalender van de UCI gevonden.



Courage Events heeft als organisator van de Healthy Ageing Tour en Olympia’s Tour besloten om in 2021 eenmalig beide evenementen samen te voegen. — Olympia's Tour (@OlympiasTour) December 17, 2020

Binnensteden worden gemeden. “Op deze manier kunnen we meeschakelen met veranderende omstandigheden en houden we rekening met een evenement met beperkt of zonder publiek. Op dit moment is er een goede kans dat de wedstrijden onder deze omstandigheden door kunnen gaan, sturend op het coronaprotocol van de KNWU”, aldus Rondhuis.

Het is nog niet duidelijk of de Healthy Ageing Tour voor junioren vrouwen kan doorgaan. “Mocht het uiteindelijk niet mogelijk en verantwoord blijken te zijn om ook de Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen en Olympia’s Tour voor elite-mannen in maart door te laten gaan, dan worden deze alsnog naar het najaar verplaatst”, geeft de organisator aan.

Van april naar maart

De Healthy Ageing Tour werd de laatste jaren steevast in april verreden, maar in 2021 komen dan ook Parijs-Roubaix en de Scheldeprijs voor vrouwen erbij op de kalender. Met de verplaatsing naar begin maart hoopt de organisatie een vaste waarde te worden in de week tussen Strade Bianche en de Ronde van Drenthe.