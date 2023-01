Olympia’s Tour breidt deelnemersveld uit met Sensa-Kanjers voor Kanjers

Alle ploegen die deelnemen aan Olympia’s Tour 2023 leken begin januari al bekend, maar de organisatie meldt nu dat er nog een extra team is toegevoegd aan het deelnemersveld. Clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers heeft alsnog een uitnodiging ontvangen. In totaal zullen er in maart dus niet 25, maar 26 teams aan het vertrek staan van de oudste etappekoers van Nederland.

Olympia’s Tour, die dit jaar duurt van 22 tot en met 26 maart, finisht op dag drie in het Ruurlo. De dag erna is er een start in Neede, dat net als Ruurlo in de Achterhoek ligt. Sensa-Kanjers voor Kanjers komt uit die regio en mocht dus niet ontbreken, vindt organisator Thijs Rondhuis van Courage Events.

‘’Met twee etappes in de prachtige Achterhoek is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook hét team uit de regio de koers daar kan komen inkleuren. We zijn heel blij dat Sensa-Kanjers voor Kanjers erbij is en hebben voor hen het deelnemersveld eenmalig uitgebreid”, aldus Rondhuis.