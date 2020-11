Oliviero Troia blijft bij UAE Emirates

Oliviero Troia heeft een vernieuwd contract ondertekend bij UAE Emirates. Daardoor begint de Italiaan na de winter aan zijn vijfde seizoen bij de ploeg van manager José Antonio Fernández.

Het was Troia (26) zelf die het nieuws bekendmaakte in een interview met bici.PRO. “Het contract was in oktober in orde gemaakt. We wilden bij elkaar komen, maar uiteindelijk tekende ik, door de omstandigheden, vanuit huis via mijn zaakwaarnemer Mattia Galli. Als we elkaar weer zien gaan we het er nog eens goed over hebben, maar al tijdens het seizoen waren we tot overeenstemming gekomen.”

In 2020 kende de Italiaanse renner een moeizaam seizoen, dat vroegtijdig ten einde kwam door een polsbreuk. “Het was eigenlijk de bedoeling dat ik de Giro d’Italia zou rijden, maar in de Trofeo Matteotti brak ik mijn scaphoidbotje. Het kostte me twee maanden om te herstellen. Ik wilde naar België voor de klassiekers, maar besefte dat het echt onmogelijk was. Toen heb ik naar de ploeg gebeld en gezegd: ik zie jullie volgend jaar.”