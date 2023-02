Oliver Naesen wil consistent voorjaar rijden: “Spreek het woord winnen niet meer uit”

Oliver Naesen loopt dit jaar uit zijn contract bij AG2R Citroën en beseft dat het dit jaar een jaar van moeten wordt. Na een aantal pechjaren brandt het heilige vuur nog altijd bij de Vlaming. “Ik ben zeer gemotiveerd, maar ook nerveus. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik uit mijn contract liep.”

HLN sprak Naesen in Oman, waar hij deze week de Tour of Oman rijdt. Met twaalf koersdagen al op zak start hij over twee in de Omloop Het Nieuwsblad, waar hij er direct hoopt te staan. “Ik heb al een valpartij gehad in januari en vorige week kampte ik in de Ster van Bèsseges met bronchitis. Maar goed, beter nu dan in maart. Hopelijk heb ik mijn portie pech dit jaar al gehad.”

De klassieke coureur hoopt op een consistent voorjaar, waarin hij een hoop UCI-punten wil sprokkelen. En mogelijk ergens een overwinning. “In de periode van 2017 tot en met 2019 kon er mij in het voorjaar niemand los uit het wiel rijden. Nu zijn er met Wout en Mathieu twee renners die iedereen uit het wiel kunnen rijden”, vertelt hij. “Als je de zaken sec bekijkt heb je in elke klassieker dus nog twee favorieten, maar zij winnen niet alles. Dylan van Baarle is een fantastische coureur, maar niet per se beter dan mij.”

UCI-punten zijn ook belangrijk

Toch praat hij niet over winnen: “Ik spreek het woord winnen niet meer uit en ik wil gewoon consistent presteren. Als je zoals Sagan of zelfs Greg Van Avermaet veel grote koersen hebt gewonnen, is het moeilijk om met een zesde plek tevreden naar huis te gaan. Maar voor mij, die nooit een topklassieker heeft gewonnen, blijft een ereplaats schoon. Ik zal ze omarmen. Die punten worden steeds belangrijker. Ik vind dat goed. Als alleen de winnaar na de koers content mag zijn, moeten er heel veel ongelukkige coureurs zijn.”

Die punten kan Naesen wel gebruiken met zijn aflopende contract bij AG2R Citroën. “Ik heb geen ervaring in gesprekken voeren met andere ploegen en ik weet dat het een keiharde wereld is. De plekjes zijn duur. Ik kan sowieso blijven bij mijn huidige ploeg: ze hebben gezegd dat ze bezig zijn met een voorjaarsproject en dat er ruimte voor mij is, maar meer weet ik niet”, eindigt hij.