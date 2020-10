Oliver Naesen voldoende hersteld van valpartij: “Ik ben op volle sterkte”

Oliver Naesen is voldoende hersteld van zijn val in de BinckBank Tour. Hij verwacht daarom aanstaande zondag in de Ronde van Vlaanderen mee te strijden voor een goede klassering. De kopman van AG2R La Mondiale vertelt aan Sporza te mikken op een plek bij de beste vijf.

Naesen liep bij een val in de BinckBank Tour een blessure aan zijn knie op. Inmiddels is hij daarvan hersteld. “Al mijn blessures liggen achter mij. Mijn knie speelt me soms nog een beetje parten, maar ik ben in orde. Ik ben op volle sterkte”, geeft hij aan.

De 30-jarige Belg plaatst zichzelf net achter een kwartet favorieten. “Het zal knokken worden tegen mannen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Julian Alaphilippe. Dat zijn de vier topfavorieten. Neem Alberto Bettiol er ook nog maar bij en ik kan nog wel wat namen opnoemen”, voorspelt hij.

Vorig jaar werd hij zevende, wat tot dusver zijn beste prestatie ooit is in Vlaanderens Mooiste. Dit jaar mikt hij op een plek bij de beste vijf. “In de top vijf finishen, lijkt me heel goed te doen”, verwacht hij. “Het wordt alles of niets nu zondag. Ik rijd wel nog de Driedaagse Brugge-De Panne, maar dat is geen koers die me op het lijf geschreven is zoals de Ronde van Vlaanderen”, geeft hij aan.