Oliver Naesen voert AG2R La Mondiale aan in Omloop Het Nieuwsblad dinsdag 25 februari 2020 om 14:38

Oliver Naesen hoopt aankomende zaterdag namens AG2R La Mondiale een gooi te doen naar winst in Omloop Het Nieuwsblad. De klassiekerspecialist krijgt het gezelschap van sterke renners als Silvan Dillier, Stijn Vandenbergh en zijn broer Lawrence Naesen.

Oliver Naesen reed de afgelopen weken in Spanje ter voorbereiding op het Vlaamse openingsweekend. De kasseienvreter nam deel aan de Ronde van Valencia, de Clásica de Almería en de Ruta del Sol. In Valencia kwam Naesen samen met zijn ploeggenoot Tony Gallopin ten val, maar gelukkig voor de kopman van AG2R La Mondiale bleek de schade na een ziekenhuisbezoek mee te vallen.

De 29-jarige renner eindigde vorig jaar als tiende in Omloop Het Nieuwsblad en hoopt zaterdag ongetwijfeld beter te doen. Zijn Franse formatie heeft zes sterke renners geselecteerd die normaliter in dienst zullen rijden van Naesen. Het gaat om hardrijders Silvan Dillier en Alexis Gougeard, Dorian Godon, Julien Duval en twee landgenoten van Naesen: Vandenbergh en zijn jongere broer Lawrence.

Het is stiekem ook uitkijken naar Dillier. De 29-jarige Zwitser eindigde twee jaar geleden nog runner-up in Parijs-Roubaix en maakte indruk in de voorbije Ruta del Sol. Dillier kon bergop lang mee met de betere klimmers en finishte als achttiende in het eindklassement. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne, die zondag zal worden verreden, vervangt de snelle Clément Venturini zijn landgenoot Gougeard.

Selectie AG2R La Mondiale voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Silvan Dillier

Julien Duval

Dorian Godon

Alexis Gougeard

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Stijn Vandenbergh

Selectie AG2R La Mondiale voor Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Silvan Dillier

Julien Duval

Dorian Godon

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Stijn Vandenbergh

Clément Venturini