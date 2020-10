Oliver Naesen voert AG2R La Mondiale aan in Gent-Wevelgem donderdag 8 oktober 2020 om 14:10

AG2R La Mondiale heeft zijn selectie op papier voor Gent-Wevelgem van aanstaande zondag. De Franse formatie rekent op zijn Belgische klassiekerkopman Oliver Naesen. De nummer drie van vorig jaar krijgt steun van onder meer zijn broer Lawrence en Silvan Dillier.

Naesen heeft een bewogen BinckBank Tour achter de rug. De 30-jarige klassiekerspecialist was in de openingsetappe naar Ardooie een van de slachtoffers van een massale valpartij. De Belg kon zijn klassementsambities al meteen opbergen en vreesde voor een vervelende knieblessure, maar de schade bleek uiteindelijk mee te vallen.

Naesen was in staat om de BinckBank Tour uit te rijden en finishte zelfs als tweede in de traditionele slotetappe naar Geraardsbergen. Voor de West-Vlaming begint nu een belangrijke periode met na Gent-Wevelgem ook nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In 2019 finishte hij als derde in Wevelgem, achter Alexander Kristoff en John Degenkolb. Oliver Naesen krijgt zondag het gezelschap van zijn broer Lawrence, Silvan Dillier, Parijs-Camembert-winnaar Dorian Godon, Alexis Gougeard, Julien Duval en Stijn Vandenbergh.

Selectie AG2R La Mondiale voor Gent-Wevelgem (11 oktober)

Silvan Dillier

Julien Duval

Dorian Godon

Alexis Gougeard

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Stijn Vandenbergh