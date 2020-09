Oliver Naesen vijfde in Champagnole: “Het was een loterij” vrijdag 18 september 2020 om 18:17

Oliver Naesen streed in de negentiende etappe van de Tour de France mee om de ritzege, maar hij strandde op de vijfde plaats in de daguitslag. De coureur van AG2R La Mondiale zat mee in de juiste kopgroep, maar had geen antwoord op een demarrage van de latere ritwinnaar Søren Kragh Andersen. “Het was een beetje een loterij”, zei Naesen na afloop tegen Sporza.

Volgens de klassiekerkopman van AG2R was de samenwerking in de kopgroep van twaalf niet ideaal. “Die gasten van Team Sunweb namen geen meter over, Trentin reed ons allemaal buiten adem en dan die counter van Kragh Andersen… Een heel sterke counter, maar als het tempo dan niet wordt opgepakt is dat echt klote voor de rest van de groep”, blikt Naesen terug.

Toch heeft hij complimenten over voor Kragh Andersen en Nikias Arndt, die namens Team Sunweb mee zaten. “Ze winnen weer. Chapeau voor die mannen, maar het was zeer frustrerend. Net als die strijd voor groen. Het klinkt als een hoop excuses, maar het is echt vrij frustrerend”, aldus Naesen over de aanwezigheid van Sam Bennett, Peter Sagan en Matteo Trentin in de kopgroep.

Naesen vindt dat hij zichzelf niet veel kan verwijten. “Hij rijdt weg en wat doe je dan? Ik had al merendeel van het werk gedaan, terwijl er veel tweetallen in de groep zaten… Het is spijtig”, zegt hij. “Natuurlijk had ik kunnen winnen vandaag. Iedereen in de kopgroep had kunnen winnen, als je het juiste lootje getrokken had. Je moet wel goed zijn, maar als je niet goed bent, zit je daar ook niet.”

Uiteindelijk werd Naesen vijfde in Champagnole. In de sprint om de tweede plek werd hij geklopt door Luka Mezgec en landgenoten Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet.