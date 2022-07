Oliver Naesen na tegenslag O’Connor: “Meer vrijheid voor ontsnappingen”

Video

Bij AG2R Citroën wordt het geweer van schouder veranderd nu kopman Ben O’Connor gehavend is en geen goed klassement meer wil rijden. Oliver Naesen bevestigt dat de andere renners nu meer kansen voor zichzelf gaan krijgen. “Voor iedereen is dat wel plezant denk ik”, aldus Naesen tegen WielerFlits.

Het is niet dat AG2R Citroën helemaal niet meer voor een goed klassement gaat. “Aurélien Paret-Peintre kan ook top-10 rijden”, zegt Naesen. “Het DNA van de ploeg is toch om voor het klassement te rijden. Ben gaat voor een rit proberen gaan, als hij zich kan herzetten. En er is vrijheid voor andere renners om dag in, dag uit voor de ontsnapping te gaan. Als de mogelijkheid er is dat die tot de meet gaat. Voor iedereen is dat wel plezant.”

“Vandaag willen we met Geoffrey Bouchard in de vlucht geraken”, kijkt hij vooruit naar de rit naar La Planche des Belles Filles. “Hij heeft al de bergtrui gewonnen in de Vuelta en de Giro, dus die kan wel bergop. Het is mijn werk vandaag om hem te helpen of te lanceren. Als het een grote groep is moeten we met twee zijn. Maar Tadej Pogačar heeft aangegeven dat hij ervoor wil gaan. We gaan snel zien of er extreem gecontroleerd wordt, maar we gaan het wel proberen.”