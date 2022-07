Oliver Naesen na ritzege Bob Jungels: “Hij zei eerder al dat hij zijn benen niet voelde”

Video

Lachende gezichten aan de bus van AG2R Citroën na de ritoverwinning van Bob Jungels in de Tour de France. Ook Oliver Naesen kon genieten na de zege van zijn Luxemburgse ploegmaat. “Een magnifieke rit heeft hij op ongelooflijke wijze gewonnen”, aldus Naesen voor de camera van WielerFlits.

“We zijn heel blij. We waren gekomen met Ben O’Connor om hoge ogen te gooien en te mikken op top-5 zoals vorig jaar. Helaas is dat er niet van gekomen door zijn valpartijen en tegenslag. Maar Bob heeft een groot gewicht van onze schouders gehaald”, is de Belgische klassiekercoureur van mening.

Eerder deze week kondigde Jungels zijn topvorm al wel aan binnen de ploeg, zo vertelde hij dat hij heel makkelijk over de klimmen geraakte. “Misschien heeft hij het nodig om het zichzelf wijs te maken, want ik was niet zodanig onder de indruk. Maar vandaag heeft hij een onvoorstelbaar nummerke afgewerkt”, zegt Naesen. “Hij is van heel ver moeten terugkomen en vandaag plukt hij de vruchten van al zijn werk.”