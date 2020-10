Oliver Naesen na BinckBank Tour: “Met veel vertrouwen naar de klassiekers” zondag 4 oktober 2020 om 11:29

Oliver Naesen wist na zijn valpartij in de openingsetappe van de BinckBank Tour niet eens of hij de ronde kon uitrijden, zaterdag eindigde hij als tweede in de slotetappe naar Geraardsbergen. “Ik trek met veel vertrouwen naar de klassiekers”, is dan ook zijn conclusie.

We gaan even terug naar de openingsetappe van de BinckBank Tour. De finale richting Ardooie werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Ook Oliver Naesen kon de crash niet ontwijken en kwam gehavend over de finish. De renner van AG2R La Mondiale had last van een grote kneuzing in de rechterknie.

Over zijn knie: “Nu heb ik nog wel wat last, maar ik herstel goed”

“Op de avond van mijn val was ik 99 procent zeker dat ik een kruis zou moeten maken over de klassiekers”, zo kijkt Naesen enkele dagen later met Sporza terug op zijn valpartij. De schade bleek na een nachtje slapen echter mee te vallen, al reed Naesen de voorbije dagen niet pijnvrij. “Nu heb ik nog wel wat last, maar ik herstel goed.”

“Ik zal mijn knie nog moeten verzorgen, maar na deze prestatie kan ik toch vol vertrouwen naar de komende klassiekers trekken”, aldus Naesen, die zaterdag knap als tweede wist te finishen op de Vesten in Geraardsbergen. De Belg kwam net te laat om Mathieu van der Poel nog te remonteren, die wist te winnen na een indrukwekkende solo.

Naesen: “De sterkste heeft gewonnen. Meer kan je daar niet over zeggen. Maar ik ben blij dat ik heb kunnen meestrijden. En dat op wegen waar ik bijna elke dag op kom trainen. Ik was naar de BinckBank Tour gekomen voor deze etappe.”