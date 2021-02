Oliver Naesen klaar voor Bessèges: “Finale openingsrit zal niet liegen”

Oliver Naesen kijkt uit naar de start van zijn wielerseizoen in de Ster van Bessèges. De kopman van AG2R Citroën rijdt er voor het eerst samen met Greg Van Avermaet, omdat zijn eigenlijk geplande seizoenstart in Valencia en de Ruta del Sol geschrapt is. “De finale van de openingsrit zal zeker niet liegen”, vertelt Naesen over de oplopende slotfase in Bellegarde.

“We rijden van een grote weg naar een rond punt”, legt Naesen de finale uit. “Dan rijden we het dorp van de finish binnen en daar wordt het direct smal. Je hebt dus volk nodig om met weinig energie die rotonde te bereiken. Vanaf daar blijf je wel vooraan. Daarna volgt een helling van 25 seconden, gevolgd door nog een sprint van 200, 300 meter.”

De West-Vlaming kent de slotfase van de eerste etappe van woensdag goed, zegt hij op de online persconferentie. “We zitten er vlakbij met de ploeg en zijn er gisteren gepasseerd op training. Ik wist nog van een paar jaar terug dat we er gepasseerd zijn tijdens een rit. En ik heb naar de rit van vorig jaar gekeken, dat was dezelfde aankomst. Het is een speciaal, steil dingske aan 11 procent gemiddeld voor 300 meter. Dat is wel pikant”, aldus Naesen.

‘Voor sprinters is deze finale niet onoverkomelijk’

Hij verwacht dat AG2R Citroën voor Greg Van Avermaet zal rijden de eerste dag. Een goede aanloop is dan belangrijk, weet Oli. “Als je van voren zit aan de voet, zit je altijd bij de eerste tien of vijf aan de finish”, denkt hij. Of ook sprinters deze aankomst aankunnen? “Het is te zien. Ackermann en dergelijke mannen kunnen dat wel. Vorig jaar lag het uit elkaar, maar dat was een heel ander deelnemersveld. Afhankelijk van hun vormpeil is dat niet onoverkomelijk. Het is een inspanning van 45 seconden, dat kunnen die mannen ook.”

Voor veel renners is de Ster van Bessèges de eerste wedstrijd van het seizoen. Naesen wil graag koershardheid op doen en finales rijden, om goed in vorm te zijn voor het openingsweekend. “Maar het is wel Bessèges, de eerste koersdag… Er zijn hier al veel sleutelbenen gebroken en daarvoor zijn we niet naar hier gekomen. Als het echt super hectisch is, dan wens ik ze veel succes”, lacht hij.