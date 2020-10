Oliver Naesen kan door ondanks val op knie: “Ik rijd nog niet pijnvrij” donderdag 1 oktober 2020 om 12:06

Oliver Naesen zal vandaag weer starten in de BinckBank Tour, nadat hij dinsdag in de finale van de openingsrit hard viel op zijn knie. “Knie is redelijk oké”, vertelt Naesen tegen Het Nieuwsblad na de noodgedwongen rustdag.

“Ik rijd natuurlijk nog niet pijnvrij, maar die bloeduitstorting zal dus na verloop van tijd wel verminderen. Ik hoop dat mijn knie na een week opnieuw een normaal volume aanneemt. Ik kan mijn knie bewegen, maar natuurlijk nog niet zoals het hoort”, aldus Naesen, na een trainingstocht van twee uur op woensdag.

“Ik schrok wel toen ik zag wat voor een ei er op de binnenkant van mijn rechterknie zat na die val. Ongelooflijk hoeveel pijn dat onmiddellijk deed. Ik heb al botten gebroken, maar dit deed veel meer zeer”, legt de kopman van AG2R La Mondiale uit. Een scan in het ziekenhuis wees uit dat er enkel een bloeduitstorting was in de knie.