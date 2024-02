Oliver Naesen: “Ik had inside info over de plannen van Visma | Lease a Bike”

Video Oliver Naesen eindigde zaterdag net naast het podium van de Omloop Het Nieuwsblad. Hij stak in de finale al zijn neus aan het venster en sprintte vervolgens naar de vierde plek. “Als je niet weet met wat voor benen je aan de start staat, is het heel mooi om als vierde te finishen”, zei hij na afloop tegen onder meer WielerFlits.

De koers barstte al vroeg los in de Omloop, nadat Visma | Lease a Bike het peloton in stukken scheurde. Voor Naesen kwam dat echter niet helemaal als een verrassing. “Ik had een beetje inside info, dus ik wist dat dat ging gebeuren.” Van wie kwam die informatie dan? “Dat kan ik niet zeggen, hè”, lachte de renner van Decathlon AG2R La Mondiale.

“Oorspronkelijk waren we met vijftig man ofzo, we zaten met drie ploeggenoten mee. Ik was vol aan het meedraaien, maar ik wist: het is nog heel ver finish, het is nog 150 kilometer. Als ik nu vol mee ga draaien, ga ik mezelf in de voet schieten. Ik ben dan een beetje verder in de groep gaan zitten, het scheurde in twee en… ik was niet mee.”

Uiteindelijk kwam alles weer bij elkaar en kon Naesen toch nog als vierde eindigen. “Ik denk dat ik in tien deelnames de helft van de keren in de top-tien ben geëindigd. Voor een coureur als ik is dat heel goed.”