maandag 25 maart 2024 om 08:36

Olav Kooij zesde in Gent-Wevelgem: “Snel duidelijk dat we voor ereplaatsen zouden sprinten”

Visma | Lease a Bike was vorig jaar nog goed voor een 1-2’tje in Gent-Wevelgem, maar zondag kon de Nederlandse formatie geen hoofdrol vertolken in de Vlaamse voorjaarsklassieker. Kopman Olav Kooij kwam uiteindelijk als zesde over de streep in Wevelgem. “Ik had graag mee op het podium gestaan”, vertelde hij na afloop.

“Jammer genoeg zat dat er niet meer in op het eind. Na een wedstrijd van 250 kilometer was het afwachten hoe goed de benen nog gingen zijn voor de sprint. Ze voelden niet meer super”, zoekt de 22-jarige Nederlander op de website van zijn werkgever niet naar excuses.

“Voor de laatste beklimming van de Kemmelberg viel het stil in het peloton”, gaat Kooij verder. “Het gat naar de vluchters werd steeds groter, dus het werd snel duidelijk dat we voor de ereplaatsen zouden sprinten. De wind speelde in hun voordeel, wat het enorm moeilijk maakte om tijd goed te maken. Achteraf gezien is dit een prima resultaat.”



Maximaal haalbare

Ploegleider Maarten Wynants liet na afloop voor de camera van WielerFlits ook zijn licht schijnen op het wedstrijdverloop. “In de sprint ging Olav voor het podium, maar de benen liepen vol. Daar moeten we mee leven. Ze hebben gevochten, maar de twee besten reden vooruit. En voor de derde plek komen we net tekort. Dit is het maximaal haalbare en daar moeten we mee leren leven.”