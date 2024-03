zondag 24 maart 2024 om 11:26

Olav Kooij wil niet puur wachten op een sprint: “Anders ben je niet mee”

Video Mathieu van der Poel is vandaag de grote favoriet om Gent-Wevelgem op zijn naam te schrijven, maar is zeker niet de enige Nederlander met winstkansen. Visma | Lease a Bike rekent, bij afwezigheid van Wout van Aert en Christophe Laporte, op sprinter Olav Kooij.

Voor de nog altijd maar 22-jarige Kooij is het zeker niet de eerste keer dat hij aan de start staat van Gent-Wevelgem. Vorig jaar nam hij ook al deel aan de Vlaamse klassieker en werd hij – na een loodzware wedstrijd – zelfs achtste. Dit belooft voor de editie van dit jaar. Kooij hoopt uiteraard aan sprinten toe te komen in Wevelgem, maar staart zich niet helemaal blind op een dergelijk scenario.

“Als je wacht op de sprint, ben je waarschijnlijk niet mee in de Moeren”, blikt Kooij met WielerFlits vooruit op de wedstrijd. “Je moet eerst de slag in de wind zien te overleven en daarna zo goed mogelijk de heuvelzone verteren. Om daarna te kijken wat de situatie is.”

Voor de start ging het voornamelijk over de wind en mogelijke waaiervorming, maar Kooij maakt zich daar geen zorgen over. Als sprinter draait hij zijn hand niet om voor een potje waaierrijden. “Het is bij waaiers een kwestie van positioneren en het leveren van korte, felle inspanningen. Dat is iets wat sprinters goed past”, besluit de rappe man.