Olav Kooij vierde in UAE Tour: “Ik kan zeker leven met deze uitslag”

Olav Kooij wist zich ook in de tweede etappe van de UAE Tour te plaatsen in de eindsprint. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma eindigde dit keer als vierde, achter ritwinnaar Mark Cavendish, Jasper Philipsen en Pascal Ackermann. De 20-jarige Kooij was na de finish zeker niet ontevreden.

Zondag kwam Kooij in de openingsetappe niet verder dan een achtste plaats, vandaag deed de jonge sprinter het al een stuk beter. “Mijn ploeggenoten hebben me de hele dag uitstekend omringd. De gehele etappe stond in het teken van de laatste kilometers. In de slotfase was het weer dringen geblazen. Uiteindelijk kon ik samen met Timo Roosen een heel stuk opschuiven”, laat Kooij weten op de website van zijn ploeg.

In de finale was het flink drummen voor de juiste positie. Kooij wist zich echter goed te handhaven, al zat hij niet ideaal geplaatst in de laatste honderden meters. “Ik ontwikkelde een hoge snelheid, maar moest helaas van net iets te ver mijn sprint inzetten. Ik kan uiteindelijk zeker leven met deze uitslag.”

Kooij zal nu twee dagen moeten wachten op een volgende sprintkans. Dinsdag staat er namelijk een individuele tijdrit op het programma, woensdag krijgen de renners de eerste bergetappe voor de wielen geschoven.