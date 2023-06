Olav Kooij tweede op NK na hele dag in de aanval: “Was aan mij om te volgen”

Video

Het NK op de weg leverde dit jaar een een-tweetje op voor Jumbo-Visma. Terwijl Dylan van Baarle het rood-wit-blauw pakte, mocht Olav Kooij een zilveren plak mee naar huis nemen. “Ik ben vooral blij met de winst voor de ploeg. Dat was het belangrijkste”, zei laatstgenoemde na afloop tegen onder meer WielerFlits.

“Het was zeker niet eenvoudig”, aldus Kooij. “Uiteindelijk komen we toch met de sterksten in koers voorop. Ik heb me de hele dag kunnen sparen voorin, vooral dankzij Gesink. Dan weet je dat je met de sterken van voren zit, ook met Dylan. We weten allemaal wat Dylan zijn kracht is. Het was aan hem om het juiste moment te vinden en aan mij om proberen te volgen als ze bergop gingen springen. Uiteindelijk hebben we dat perfect kunnen spelen.”

“Ik was ook niet altijd op de hoogte wat er achter mij gebeurde, maar uiteindelijk denk ik wel dat we de hele dag de controle hebben kunne houden. Uiteindelijk moet je in de finale nog wel de benen hebben. Dat had Dylan, en ikzelf ook nog. Dan is het een mooi einde zo.”

De renners kwamen na ruim 220 kilometer een voor een over de streep. Bij de eerste finishers nauwelijks sprinters, maar wel Kooij. “Op zo’n dag als vandaag weet je dat het een lastige wedstrijd wordt. Dan kijk ik niet precies naar wat voor type renner je bent, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet gewoon attent en proberen in de koers te komen. En dat zat ik.”

In de kopgroep verrichte Gesink lange tijd het leeuwendeel van het werk voor Jumbo-Visma. “Soms heb je wel de neiging om mee te rijden, maar vanuit de auto maanden ze me wel aan om gewoon rustig te blijven, zodat ik echt finale kon rijden als er nog gasten van achter kwamen. Dat was denk ik ideaal.”

Baalt Kooij niet een klein beetje dat hij, nu hij er zo dichtbij was, niet zelf de Nederlandse titel heeft gepakt? “Je weet vooraf dat we met een sterk blok zijn. De afgelopen twee jaar ook laten zien dat daar voor iedereen kansen liggen. Je moet de kaarten op de juist manier spelen en dat hebben we vandaag opnieuw gedaan.”