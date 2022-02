Olav Kooij tweede in UAE Tour: “We komen elke etappe dichter bij de zege”

Achtste, vierde, tweede: Olav Kooij doet steeds nadrukkelijker mee om een ritzege in de UAE Tour. De jonge Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma moest vandaag alleen zijn meerdere erkennen in Jasper Philipsen. “We gaan er morgen nog een keer voor”, is de 20-jarige Kooij vol vertrouwen.

Kooij kon in de finale rekenen op een prima lead-out van zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten en begon zo in een goede positie aan de eindsprint. De beloftevolle sprinter had duidelijk de snelheid om een gooi te doen naar de ritzege, maar voor de tweede keer in deze UAE Tour ging de overwinning naar Philipsen. De rappe Belg van Alpecin-Fenix, drager van de groene puntentrui, reed de snelste sprint en kwam als eerste over de finish.

Kooij, die in de sprint heel even moest inhouden voor Sam Bennett, moest genoegen nemen met een tweede plaats. Van teleurstelling na afloop was echter geen sprake. “Het is mooi om te zien dat we vandaag weer voor de volle honderd procent voor de etappe gingen”, aldus Kooij. “Ik werd goed afgezet door Tom Dumoulin en Timo Roosen. Uiteindelijk kwam ik wat tekort voor de winst, maar we komen elke etappe dichter bij de zege. We gaan er morgen nog een keer voor.”

Voor ploegleider Frans Maassen is het glas ook halfvol. “Het viel wel mee met de nervositeit. Er stond te weinig wind. Het was de eerste keer dat Olav echt meedeed om de knikkers. Hij was er dichtbij. Het is mooi om te zien dat de ploeg en hij zulke stappen zetten.”