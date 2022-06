Olav Kooij teleurgesteld na nieuwe tweede plek ZLM Tour: “Hopelijk zondag de eindzege”

Video

Olav Kooij werd voor de derde opeenvolgende dag tweede in de ZLM Tour 2022. Daarvan werd die eerste tweede plek overigens omgezet in een eerste plaats, na de declassering van Jakub Mareczko. Het 20-jarige sprinttalent van Jumbo-Visma verstevigde wel zijn leidende positie, maar na afloop was hij vooral teleurgesteld. “De insteek was om voor de rit te gaan, maar Timothy Dupont is de verdiende winnaar”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Nadat Het Jachtluipaard van Numansdorp vrijdag zijn sprint te laat aan ging, besloot hij nu om zich niet weer te laten verrassen. “Vrijdag wachtte ik een fractie te lang, waardoor Mareczko me kon verrassen. Door de korte sprint, kon ik dat niet meer goed maken. Ik wilde niet weer diezelfde fout maken en mijn eigen sprint rijden. Daarom ben ik nu zelf aan gegaan. Dan komt het vooral aan op de benen om het te halen. De laatste vijftig meter was het echt knokken en toen voelde ik ze naast me zitten. Toen was het alles geven tot de streep, maar helaas was ik niet goed genoeg en ben ik net geklopt.”

Zondag verdedigt Kooij een voorsprong van achttien seconden op Jakub Mareczko en 21 op Elia Viviani. Normaal gesproken moet dat in de vlakke slotrit naar Rijsbergen genoeg zijn voor de eindzege. “Onderweg liggen nog wat bonificaties, die hopelijk voor de vluchters zijn. Verder is het zaak om hetzelfde te doen als de afgelopen dagen: de sterkte van de ploeg benutten en initiatief nemen. Hopelijk staan we dan zondag in de leiderstrui op het podium. Ik heb op beide concurrenten vandaag weer tijd gepakt, dus wat dat betreft heb ik een goede zaak gedaan.”