Olav Kooij sprint nu wel naar de zege in CRO Race

Dinsdag werd hij nog geklopt door Phil Bauhaus, maar vandaag was het wel raak voor Olav Kooij. De jonge Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma was in de tweede etappe van de CRO Race te snel voor Itamar Einhorn en Kaden Groves. Kooij is ook de nieuwe leider in de Kroatische rittenkoers.

Op de tweede dag van de CRO Race leken de sprinters zich opnieuw, een dag na de veelbesproken sprint tussen Phil Bauhaus en Olav Kooij, met elkaar te kunnen meten. De start van deze 187 kilometer lange etappe was in Slunj en de finish in Otočac. Het parcours voerde de renners eerst in zuidelijke en vervolgens westelijke richting. Na negentig kilometer werd voor het eerst de finish gepasseerd, maar er werd pas een winnaar aangewezen na een grote lokale omloop ten zuiden van de finishplaats en een kleinere lokale omloop van een achttal kilometer.

Dappere Castrillo probeert het alleen

Een kopgroep van zes kreeg al vroeg de ruimte van het peloton. Op een bepaald moment bedroeg het verschil goed vier minuten, maar ruim voor de finish begon het peloton te versnellen onder leiding van de ploegen van de sprinters. Bahrain Victorious was actief voor de ritwinnaar van gisteren, Phil Bauhaus, en ook Jumbo-Visma bemoeide zich met de achtervolging. Door het werk van deze ploegen werd de voorsprong van de kopgroep al snel teruggebracht tot één minuut. Niet veel later werden vijf van de zes vluchters weer ingerekend, alleen Jaime Castrillo reed op dat moment nog vooruit.

De Spanjaard van Equipo Kern Pharma wist zijn voorsprong weer uit te diepen, maar de sprintersploegen maakten zich overduidelijk geen zorgen. Met nog zestig kilometer te gaan was Castrillo bezig aan een vrijwel onmogelijke missie, de voorsprong van de 25-jarige Spanjaard bleef namelijk schommelen rond de minuut. Het was een dappere poging van Castrillo, maar op goed vijftien kilometer van het einde was het liedje van de koploper uitgezongen. Vervolgens was het aan de teams met een kandidaat-ritwinnaar om goed van voren te blijven, richting de verwachte eindsprint.

Kooij sprint nu wel naar de overwinning

In de laatste kilometers wist geen enkele ploeg aanvankelijk de bovenhand te nemen, maar bij het ingaan van de laatste kilometer kwam Uno-X naar voren. De oranje formatie dacht met Kristoffer Halvorsen kans te maken op de ritzege. De snelle Noor ging ook als eerste de sprint aan, maar werd uiteindelijk nog vrij eenvoudig geremonteerd door Kooij, die in de laatste meters de opkomende Einhorn en Groves van zich af wist te houden. Halvorsen kwam er niet aan te pas en finishte slechts als tiende. Bauhaus, de winnaar van gisteren, kwam vandaag niet aan sprinten toe.