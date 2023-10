donderdag 12 oktober 2023 om 11:59

Olav Kooij ‘slechts’ vijfde in opener Tour of Guangxi: “Niet de benen voor de zege”

Olav Kooij was voor de openingsetappe van de Gree-Tour of Guangxi misschien wel de grote favoriet voor de ritzege, maar de jonge Nederlander kwam in de eindsprint niet verder dan een vijfde plaats.

Ploegleider Maarten Wynants zocht na afloop niet naar excuses. “De gebroeders Van Dijke bereidden de sprint voor Olav voor. Helaas merkte hij al snel dat hij niet de benen had voor een overwinning. Het was bijzonder warm met 33 graden. Alle renners moesten daar even aan wennen. Tijdens de koers lieten we de andere ploegen controleren en in de finale sprongen we bij”, blikt de Belg op de website van Jumbo-Visma terug op de rit.

De 21-jarige Kooij moest in de eindsprint zijn meerdere erkennen in vier renners. Arnaud De Lie, Sam Bennett en Jonathan Milan bleken sneller dan de Nederlander, maar de zege ging uiteindelijk naar good old Elia Viviani. De 34-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers pakte zo zijn eerste WorldTour-zege in vier jaar tijd.

Kooij kwam er vandaag dus niet aan te pas, maar vrijdag kan hij wellicht sportieve revanche nemen. “Morgen is weer een nieuwe kans”, blikt Wynants vooruit. “Het zal een soortgelijke etappe worden als vandaag. Het is de bedoeling om Olav opnieuw goed af te zetten in de finale en weer mee te laten doen voor de ritzege.”