donderdag 12 oktober 2023 om 08:32

Elia Viviani kan het nog altijd: Italiaan klopt grote namen in opener Tour of Guangxi

Niet Olav Kooij of Arnaud De Lie, maar Elia Viviani heeft de openingsetappe van de Gree-Tour of Guangxi op zijn naam geschreven. De 34-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers bleek in Beihai de snelste sprinter en versloeg op zijn oude dag – met Jonathan Milan, Sam Bennett, De Lie en Kooij – de nodige grote namen.

Het wielerseizoen 2023 zit er bijna op, maar nog niet helemaal. De afsluiting vindt dit jaar plaats in China met de Gree-Tour of Guangxi. De WorldTour-rittenkoers, die de voorbije drie jaar niet door kon gaan, begon vandaag traditiegetrouw met een rit van en naar Beihai, een snelgroeiende havenstad in het uiterste zuiden van Guangxi. Hier was een stadscircuit uitgetekend van goed 45 kilometer kilometer, dat drie keer afgelegd moest worden en één helling bevatte. In de vorige edities eindigde deze rit telkens in een massasprint.

De Bondt in vlucht van de dag

De vlucht van de dag bestond uit vier renners, met Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) en Louis Barré (Arkéa-Samsic). Het peloton liet al snel begaan en zo kon de voorsprong van de vier vluchters oplopen tot ruim anderhalve minuut. De Bondt, Wandahl, Goldstein en Barré hoefden zich echter geen illusies te maken, de sprintersteams waren er namelijk op gebrand om de vlucht op tijd in te rekenen.

Dit gebeurde dan ook op goed vijftien kilometer van de finish. Een massasprint stond in de sterren geschreven en een massasprint kregen we in de straten van Beihai. INEOS Grenadiers liet zich in de laatste kilometers van voren zien in dienst van good old Elia Viviani. De Italiaan werd in de laatste honderden meters nog goed gepiloteerd door zijn Ecuadoraanse ploeggenoot Jhonatan Narváez en kwam er op het juiste moment uit.

Oude tijden herleven

En de 34-jarige Italiaan wist weer eens ouderwets uit te halen in de sprint en klopte op pure snelheid Jonathan Milan, die als eerste de sprint aanging, en Sam Bennett. De twee grote favorieten voor de ritzege, Arnaud De Lie en Olav Kooij, kwamen niet verder dan een vierde en vijfde stek.

Voor Viviani is het zijn tweede zege van het seizoen en de 89ste(!) uit zijn profcarrière. Ook opvallend: Viviani boekt vandaag, voor het eerst in vier jaar, weer eens een overwinning op WorldTour-niveau. De renner van INEOS Grenadiers begint vrijdag uiteraard ook als leider aan de tweede etappe van de Gree-Tour of Guangxi. De tweede rit naar Qinzhou nodigt – gezien het vlakke parcours – uit tot een nieuwe massasprint.