Olav Kooij neemt met ritzege revanche, Sam Oomen bezeert pols bij val

Olav Kooij won vanmiddag de openingsrit van de Ronde van Polen. Het is niet Kooijs eerste zege van het jaar: hij was dit seizoen al acht keer eerder de beste. “Het geeft altijd een heerlijk gevoel als je je wiel als eerst over de finish drukt”, zegt de Nederlander op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma. De overwinning smaakte “zoet”, liet hij weten.

“Verleden jaar kwam ik al dicht bij de overwinning in deze wedstrijd, maar strandde ik ternauwernood op de tweede plaats”, herinnert de 20-jarige sprinter zich de derde etappe van de Ronde van Polen 2021. Toen legde hij het af tegen Fernando Gaviria, nu was hij wel de snelste. “Het smaakt extra zoet dat ik dit jaar wel de overwinning pak. Het is mijn eerste overwinning in een WorldTour-koers.”

Dankzij zijn overwinning, is Kooij ook de eerste leider. “Het is een mooie bijkomstigheid dat ik daardoor ook nog eens de gele leiderstrui mag aantrekken. Het doel vooraf was om minstens één ritzege binnen te halen. Het geeft een goed gevoel dat het direct in de openingsetappe lukt.”

Pijnlijk pols voor Oomen

Hoewel Jumbo-Visma de 34e seizoenszege boekte, was het niet alleen feest bij de Nederlandse ploeg. “Het mindere nieuws van vandaag is dat Sam Oomen daarbij betrokken was”, zegt ploegleider Arthur van Dongen over een val in de laatste kilometer. “Hij sprak vlak na de finish over een pijnlijk gevoel in zijn pols. Het is te hopen dat de schade meevalt. Door de overwinning van Olav sluiten we deze dag in ieder geval met een goed gevoel af.”