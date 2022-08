Olav Kooij na zege in Denemarken: “Super om Christophe Laporte als lead-out te hebben”

Olav Kooij was vanzelfsprekend erg blij na zijn overwinning in de openingsrit van de Ronde van Denemarken. Het was voor de jonge sprinter van Jumbo-Visma alweer zijn tiende zege van het seizoen. “Het doel was om een rit te winnen en als het dan meteen bij de eerste kans lukt, is dat supermooi.”

Het was een hectische sprint in de straten van Køge, stelde Kooij naderhand op de website van zijn ploeg vast. “Door de tegenwind was het extra lastig. Uiteindelijk kwam ik in het wiel van Jasper Philipsen terecht en zag ik de lijn snel dichterbij komen. Het was close, maar gelukkig had ik de benen om hem te passeren.”

In de finale werd de 20-jarige wegsprinter door Mick van Dijke, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte naar voren geloodst. Even dreigde hij zijn ploegmaats kwijt te raken, maar Laporte zorgde ervoor dat de jonge renner in het wiel van Jasper Philipsen werd gebracht. “Christophe heeft in de Tour al laten zien hoe goed hij in dit werk is. Het is super om zo iemand als lead-out te hebben.”

Kooij gaat als winnaar van de openingsrit aan de leiding van het algemeen klassement, maar hij koestert geen ambities voor het eindklassement in de vijfdaagse ronde. “Het zou mooi zijn als de trui in de ploeg blijft. Morgen staat er een tijdrit op het programma en dan is het aan de andere mannen om een goede zaak te doen.”