Olav Kooij na tweede plaats in ZLM Tour: “Had helaas de benen niet”

Olav Kooij moest op de derde dag van de ZLM Tour genoegen nemen met een tweede plaats. De kopman van Jumbo-Visma werd in de massasprint in Buchten geklopt door Jakub Mareczko. “Ik sta toch met een beetje een dubbel gevoel”, geeft hij toe op de ploegsite.

“We wisten dat het mogelijk een rit zou zijn die een verschil kon maken in het klassement”, vertelt Kooij over de etappe door Limburg. “Toen we door de heuvelzone waren, wisten we dat we richting een sprint gingen. Vanaf toen ging de focus op de dagzege en rolden de jongens de rode loper voor mij uit.”

Kooij werd door de trein afgezet in de laatste 200 meter, maar kon niet reageren op de sprint van Mareczko. “Ik had helaas niet de benen om het af te maken vandaag. Dat is zuur, maar het was een eerlijke sprint”, aldus Kooij, die nog wel leider is in het algemeen klassement. Daarin heeft hij, met nog twee etappes te gaan, twaalf seconden voorsprong op Mareczko.